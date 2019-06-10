Дания — Грузия: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Дания — Грузия в отборочном турнире Евро-2020.

Ставка: победа Дании всухую за 1.77.

«В группе D отборочного турнира Евро-2020 сборная Дании будет принимать Грузию. Как ни парадоксально, Грузия находится выше в таблице, но у неё на один матч сыграно больше. При этом у грузин только одна победа — в последнем матче над крепким Гибралтаром. Ну а датчане два раза сыграли вничью: они ушли от поражения в сумасшедшем, драматичнейшем матче со Швейцарией, забив три мяча в последние шесть минут (3:3), также была ничья с ирландцами 1:1.



Всё дальше и дальше уходит ирландская сборная. Швейцарцы сыграли два матча, но сейчас были заняты в Лиге наций. Так что сейчас датчанам дома нельзя терять очки с таким соперником, как Грузия, если они собираются выходить на Евро. Подхватили датчане вирус ничейных результатов, к тому же пропускали в последних трёх играх. Думаю, тренер датчан понимает, что против Грузии первостепенная задача — не пропустить, аккуратно сыграть в обороне. А впереди Эриксен, Поульсен и компания что-то придумают. Есть хороший нападающий из «Леганеса» Брэтуйэт.



От Ирландии пропустили в концовке. Сейчас датчане постараются избежать подобного. Очень уж нужна победа. Ну а Грузия — домашняя команда. В гостях она действует не так уверенно, как дома — на стадионе Бориса Пайчадзе. Мой вариант — «победа Дании всухую» за 1.77».