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Япония — Чили: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка Америки — 2019

Япония — Чили: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка Америки — 2019
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Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч Япония — Чили в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.

Ставки: Япония победит с форой "+1,5" за 1.61, в матче будет забито 2 или 3 гола за 1.93.

«Сборная Чили, конечно, фаворит этого матча, особенно если учесть генетику выступлений в «Копа Америка». Но, право, не в такой же степени. Для меня это классический случай не разбирая дороги играть от андердога. Просто по линии букмекеров. Тут даже риск проиграть оправдан. На мой, естественно, взгляд. Ну и потом — не зазря же рискуешь, правда? Возьму победу японцев с форой».

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