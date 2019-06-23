Катар — Аргентина: прогноз Михаила Поленова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Катар — Аргентина в групповом раунде Кубка Америки—2019.
Ставка: индивидуальный тотал Аргентины больше 2 за 1.72
«Что мы имеем относительно каждой из команд? Очень разные могут быть наблюдения. При всей симпатии к Катару и при всем том, что он выдал в первых двух матчах, наверное, надо плясать от более классной и способной управлять игрой сборной Аргентины. Хотя ее управление игрой в матче с Колумбией было далеко от идеала.
Мне кажется, у сборной Аргентины есть серьезная проблема. Это совсем неуравновешенный состав. Да, есть фигура, которая затмевает всё и вся, — Лионель Месси. Но при этом в опорной зоне есть определенные проблемы, ведь там попросту нет таких игроков, как, например, Хавьер Маскерано раньше. В центре обороны тоже довольно много вопросов по игрокам, которые выходят на поле. И этот дисбаланс напрямую сказывается на неровной игре сборной Аргентины. Посмотрите, как выступала команда на крупных турнирах до этого: там тоже были качели, и это также было связано с неровным составом.
У Аргентины давно нет ровного состава, где роль Месси была бы другой, ведь сейчас ему приходится брать на себя и делать слишком много. Отсюда и игровые проблемы. Вспомните, как они отбирались на чемпионат мира в России и как играли здесь, и многое станет понятным.
Но соперник в последнем туре — Катар. А аргентинцам очень надо играть на победу. И я, честно говоря, верю, что большие команды в самый сложный момент умеют собираться. Такая картина была, когда Аргентина переломила сложнейший матч с Нигерией на чемпионате мира. Вот и сейчас такие возможности у Аргентины есть, ведь там играет один из лучших игроков современности.
Предлагаю вам задуматься над вариантом, который заставляет Аргентину играть более агрессивно: индивидуальный тотал Аргентины больше двух. Про исполнительское мастерство не стоит забывать, да и Катар немного не та команда, которая способна три матча подряд провести на таком запредельном уровне. Итак, очень даже неплохой вариант: индивидуальный тотал Аргентины больше 2 с коэффициентом 1,72».
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