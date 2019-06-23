Катар — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки — 2019

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура Кубка Америки — 2019 Катар — Аргентина.



Ставки: точный счёт 2:0 в пользу Аргентины за 5.00, Аргентина выиграет каждый тайм за 2.70



«Свой лучший матч, мне кажется, Катар в Бразилии на Кубке Америки — 2019 уже сыграл с Парагваем. Сложно сказать, повезло или не повезло Аргентине с соперником в заключительном матче группового этапа. Со стороны кажется — да, но проблемы аргентинцев таковы, что они могут потерять очки в матче с любым оппонентом. Но Катар, мне кажется, все-таки Аргентине сегодняшней во всех смыслах по зубам.



Попробую поставить на победу южноамериканцев со счетом 2:0 На то, что оба мяча будут забиты в конце каждого тайма, то есть Аргентина выиграет каждый тайм и матч в целом. Катар не забьет, счет будет 2:0, и игра окажется низовой».



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