Хачанов — Квон: котировки на матч 1-го круга Уимблдона

Сегодня в матче 1-го круга Уимблдона россиянин Карен Хачанов, посеянный на турнире под 10-м номером, сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сун У. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. Букмекеры назвали фаворита поединка.
Поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1,22, что соответствует 78% вероятности. Шансы Квона, пробившегося в основной турнир через квалификацию, эксперты оценили коэффициентом 4.30 (22%).
Вероятность того, что в матче будет как минимум 38 геймов, букмекеры оценили коэффициентом 1,85. Поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки, можно за 1.95.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча, — победа Хачанова в трех сетах (коэффициент 2,25).
Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшим в противостоянии испанца Фелисиано Лопеса и Маркоса Хирона из США.
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