Дьяченко — Младенович: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Виталия Дьяченко — Кристина Младенович в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Дьяченко выиграет минимум 1 сет за 1.85.
«Все помнят матч Виталии Дьяченко против Марии Шараповой на Уимблдоне, ее очень красивую победу. Думаю, многим запомнилась и ее игра против Серены Уильямс на недавнем «Ролан Гаррос». Да, проиграла, но первый сет провела здорово, а потом все обсуждали ее накаченные руки.
Вообще, нравится Вите играть на траве, у нее мощный, силовой теннис. Если травмы не мешают ей, то она готова на очень высоком уровне играть.
Кристина Младенович так толком и не выбралась из той ямы, в которую попала почти два года назад. Хороших результатов очень мало. При подготовке дошла до четвертьфинала в Ноттингеме, там проиграла Векич. В Бирмингеме сразу вылетела от Жени Родиной. У Виты результатов тоже не было, но мне кажется, она способна настроиться как раз на Уимблдон. Ей нравится играть на траве, воспоминания о турнире хорошие.
Младенович считают явным фаворитом, и это мне не совсем понятно. Поэтому предположу, что Дьяченко как минимум партию возьмет», — сказала Чакветадзе.
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