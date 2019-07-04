Младенович — Квитова: прогноз Анны Чакветадзе на игру 2-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристина Младенович — Петра Квитова во втором круге Уимблдона, проходящего в Лондоне. Поединок состоится сегодня, 4 июля.
Ставка: Младенович выиграет минимум 10 геймов за 1.75.
«Петра Квитова в последний момент всё-таки решила, что не будет пропускать Уимблдон, её любимый турнир, на котором она побеждала. В первом круге она не испытала проблем. Но второй матч обещает быть гораздо более напряжённым.
Кристина Младенович ужасно играет в последние полтора года. Начался у неё спад, который она никак не может остановить. Она наверняка ищет решения, но пока оно не найдено. Возможно, на Уимблдоне удастся найти свой теннис. Трава ей подходит, она сама в этом не раз признавалась. Подаёт француженка хорошо, теннис у нее достаточно мощный, у сетки она чувствует себя уверенно. Всё-таки Младенович один из лучших в мире парных игроков.
Думаю, Кристина выиграет больше 9,5 гейма в этой встрече. С Дьяченко были у неё проблески качественного тенниса. А Квитова, боюсь, на одном дыхании матч не проведёт. Был у неё простой, она залечивала травму. Перепадов в игре не избежать. Этим и воспользуется Младенович», — сказала Чакветадзе.
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