«Спартак» — «Краснодар»: котировки на товарищескую встречу в Австрии

Сегодня, 4 июля, в матче товарищеского турнира в Австрии встретятся «Спартак» и «Краснодар».
Поставить на победу москвичей можно за 2.70. Это примерно 36% вероятности. Шансы команды Мурада Мусаева эксперты оценили также коэффициентом 2.70 (36%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 (28%).
Вероятность того, что команды забьют как минимум 3 мяча, эксперты оценили коэффициентом 1.80. На то, что будет забито меньше 3 голов, предлагается коэффициент 2.00. Поставить на то, что забьют обе команды, можно за 1.65. Сделать ставку на то, что как минимум одна команда забить не сможет, можно с коэффициентом 2.10.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).
Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 4 июля, начало встречи — в 19:00 мск.
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