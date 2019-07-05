Хачанов — Баутиста-Агут: котировки на матч 3-го круга Уимблдона

Сегодня в матче 3-го круга Уимблдона россиянин Карен Хачанов, посеянный на турнире под 10-м номером, сыграет с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. Букмекеры назвали фаворита поединка.



Поставить на победу Баутиста-Агута можно с коэффициентом 1,60, что соответствует 58% вероятности. Шансы Хачанова эксперты оценили коэффициентом 2.35 (42%).



Вероятность того, что в матче будет как минимум 42 гейма, букмекеры оценили коэффициентом 1.90. Поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки, можно также за 1.90.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча, — победа испанца в трех сетах (коэффициент 2.35).



Победитель матча в 4-м круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Бенуа Пэра из Франции и чеха Иржи Веселы.