Медведев — Гоффен: эксперты назвали фаворита матча 3-го круга Уимблдона

Сегодня в матче 3-го круга Уимблдона россиянин Карен Хачанов, посеянный на турнире под 11-м номером, сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном (21-й сеяный). Начало встречи запланировано на 17:00 мск. Букмекеры назвали фаворита поединка.



Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1,85, что соответствует 52% вероятности. Шансы Гоффена эксперты оценили коэффициентом 1.95 (48%).



Вероятность того, что в матче будет как минимум 41 гейм, букмекеры оценили коэффициентом 1.80. Поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки, можно за 2.00.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча, — победа Медведева в трех сетах (коэффициент 4.30).



Победитель матча в 4-м круге сыграет с сильнейшим в противостоянии испанца Фернандо Вердаско и итальянца Томаса Фаббьяно.