Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Клипперс» после прихода Кавая

Букмекеры поставили «Лос-Анджелес Клипперс» на первое место среди претендентов на чемпионство НБА в сезоне-2019/20 после прихода звёздных форвардов Кавая Леонарда и Пола Джорджа.
Прежде шансы «Клипперс» на завоевание титула оценивались коэффициентом 11.0 (около 9%), теперь же этот вариант идёт за 3.75 (примерно 27%).
«Лос-Анджелес Лейкерс» также вёл переговоры с Леонардом, который привёл «Торонто Рэпторс» к титулу НБА в 2019 году. Когда Леонард подписал контракт с «Клипперс», коэффициент на «Лейкерс» поднялся с 2.40 до 5.00. Тройку претендентов замыкает «Милуоки Бакс», победа команды Майка Буденхольцера оценена в 5.00.
Следом идут «Филадельфия Сиксерс» (8.00), «Голден Стэйт Уорриорз» (11.0), «Юта Джаз» (15.0), «Хьюстон Рокетс» (19.0) и «Бруклин Нетс» (21.0).
После ухода Леонарда коэффициент на «Торонто Рэпторз» вырос с 11.0 до 51.0.
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