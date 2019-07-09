Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Клипперс» после прихода Кавая

Букмекеры поставили «Лос-Анджелес Клипперс» на первое место среди претендентов на чемпионство НБА в сезоне-2019/20 после прихода звёздных форвардов Кавая Леонарда и Пола Джорджа.



Прежде шансы «Клипперс» на завоевание титула оценивались коэффициентом 11.0 (около 9%), теперь же этот вариант идёт за 3.75 (примерно 27%).



«Лос-Анджелес Лейкерс» также вёл переговоры с Леонардом, который привёл «Торонто Рэпторс» к титулу НБА в 2019 году. Когда Леонард подписал контракт с «Клипперс», коэффициент на «Лейкерс» поднялся с 2.40 до 5.00. Тройку претендентов замыкает «Милуоки Бакс», победа команды Майка Буденхольцера оценена в 5.00.



Следом идут «Филадельфия Сиксерс» (8.00), «Голден Стэйт Уорриорз» (11.0), «Юта Джаз» (15.0), «Хьюстон Рокетс» (19.0) и «Бруклин Нетс» (21.0).



После ухода Леонарда коэффициент на «Торонто Рэпторз» вырос с 11.0 до 51.0.