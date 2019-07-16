Букмекеры дали прогноз на количество побед «Спартака» в РПЛ сезона-2019/20

Московский «Спартак» начал сезон-2019/20 в РПЛ с победы над новичком турнира — ФК «Сочи». Единственный гол на 3-й добавленной ко второму тайме минуте забил защитник спартаковцев Самуэль Жиго. При этом болельщики и эксперты раскритиковали команду Олега Кононова за невзрачную игру.



Букмекеры принимают ставки на то, сколько побед удастся одержать спартаковцам по ходу сезона РПЛ. Сделать ставку на то, что «Спартак» выиграет минимум 15 раз в 30 турах, можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом предлагается сделать ставку на то, что москвичи не смогут добраться до отметки в 15 побед.



В прошлом сезоне «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице, одержав 14 побед в 30 матчах и набрав 49 очков.