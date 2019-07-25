«Арсенал» — «Нефтчи»: котировки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня, 25 июля, в Туле в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Арсенал» сыграет с азербайджанским клубом «Нефтчи». Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на победу азербайджанцев можно за 5.60 (17%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.00 (24%).
Вероятность прохода туляков в следующий раунд эксперты оценили коэффициентом 1.37 (69%). Поставить на то, что дальше пройдёт «Нефтчи», можно за 3.10 (31%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.15. Вероятность того, что голов будет меньше 3, эксперты оценили коэффициентом 1.70. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.10. С коэффициентом 1.65 можно поставить на то, что как минимум одна команда отличиться не сможет.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:0 в пользу «Арсенала» (коэффициент 6.00).
- 25 июля 2019
-
10:30
-
10:01
- 24 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 23 июля 2019
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
- 22 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00