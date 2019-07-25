«Арсенал» — «Нефтчи»: котировки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня, 25 июля, в Туле в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Арсенал» сыграет с азербайджанским клубом «Нефтчи». Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на победу азербайджанцев можно за 5.60 (17%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.00 (24%).



Вероятность прохода туляков в следующий раунд эксперты оценили коэффициентом 1.37 (69%). Поставить на то, что дальше пройдёт «Нефтчи», можно за 3.10 (31%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.15. Вероятность того, что голов будет меньше 3, эксперты оценили коэффициентом 1.70. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.10. С коэффициентом 1.65 можно поставить на то, что как минимум одна команда отличиться не сможет.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:0 в пользу «Арсенала» (коэффициент 6.00).