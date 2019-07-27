«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «Саранск-Арена» в Саранске. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Ставка: «Спартак» выиграет за 1.70.
«В первую очередь здесь нужно сказать, что «Тамбов» играет на чужом стадионе. Матч пройдёт на арене в Саранске. Конечно, это не помешает болельщикам «Спартака» в приличном количестве заполнить стадион, а вот «Тамбову» будет, безусловно, сложнее.
«Спартак» после ужасной игры в первом туре против «Сочи» выглядел куда лучше в Ростове-на-Дону. Вот только в концовке красно-белые немного сдали. Видно, просто испугались упустить победу. И в итоге всё-таки упустили.
«Тамбов» на старте сезона произвёл хорошее впечатление. Понравилось, как во втором тайме команда Григоряна действовала против «Зенита»: абсолютно не тушуясь, лезли вперёд. Также очень хороший тайм «Тамбов» провёл против «Локомотива». Думаю, и в матче против «Спартака» подопечные Григоряна не будут мальчиками для битья. Но всё-таки «Спартак» своё возьмёт».
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