Хачанов — Цонга: эксперты назвали фаворита матча 2-го круга турнира в Вашингтоне

В ночь с 30 на 31 июля мск в матче второго круга турнира ATP в Вашингтоне второй сеяный — россиянин Карен Хачанов сыграет представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.85. Это примерно 52% вероятности. Шансы Цонги букмекеры оценили коэффициентом 1.95 (48%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 24 гейма, можно за 2.00. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Хачанова в двух сетах (коэффициент 2.85).



Победитель матча в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в противостоянии 13-го сеяного турнира британца Кайла Эдмунда и Ллойда Хариса из ЮАР.