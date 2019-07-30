Медведев — Фратанжело: котировки на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

В ночь с 30 на 31 июля мск в матче второго круга турнира ATP в Вашингтоне третий сеяный россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем США Бьорном Фратанжело. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 78% вероятности. Шансы Фратанжело букмекеры оценили коэффициентом 4.30 (22%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Медведева в двух сетах (коэффициент 1.68).
Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем противостояния американца Фрэнсиса Тиафо и Александра Бублика из Казахстана.
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