Медведев — Фратанжело: котировки на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

В ночь с 30 на 31 июля мск в матче второго круга турнира ATP в Вашингтоне третий сеяный россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем США Бьорном Фратанжело. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 78% вероятности. Шансы Фратанжело букмекеры оценили коэффициентом 4.30 (22%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Медведева в двух сетах (коэффициент 1.68).



Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем противостояния американца Фрэнсиса Тиафо и Александра Бублика из Казахстана.