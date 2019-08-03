«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.93.
«Очень интересный матч РПЛ, вокруг которого много копий уже сломано. Но я не хотел бы сейчас говорить об околофутбольных историях. С моей точки зрения, «Спартак» сейчас выстреливает себе в голову. Да, он берёт новичков с большим статусом, чемпионов мира по футболу. При этом он разваливает свою командную игру.
Я в этом матче поставлю на «Динамо» с форой (0) и коэффициентом 1,93. Думаю, это лучший вариант. Ставить на «Спартак»? Не могу себя в этом убедить и не понимаю, как вам об этом рассказать. Ставки на «Спартак» просто нет».
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