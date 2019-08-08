«Тун» — «Спартак»: котировки на матч квалификации Лиги Европы

Сегодня в Швейцарии в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Туном». Букмекеры назвали фаворита матча.
Поставить на победу спартаковцев в первом матче противостояния можно за 2.25, что соответствует вероятности 42%. Сделать ставку на успех хозяев поля можно с коэффициентом 3.20 (30%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.35 (28%).
Вероятность прохода «Спартака» в следующий раунд турнира по итогам двух матчей аналитики оценили коэффициентом 1.35 (70%). Шансы швейцарцев оценивают коэффициентом 3.20 (30%).
Поставить на то, что в матче будет как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.20. За 1.67 можно сделать ставку на то, что команды не смогут забить 3 мяча. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.90. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счет встречи, — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).
Встреча в Туне начнётся 8 августа в 20:00 мск.
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