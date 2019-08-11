«Локомотив» — «Урал»: прогноз Михаила Поленова на матч 5-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: гол “Локомотива” в первом тайме за 1.82.



«После четырех туров “Урал” сенсационно обитает ближе к лидерам турнирной таблицы. Пока это не случайно, так как екатеринбуржцы довольно много забивают. Больше них забил только “Ростов”. Согласитесь, восемь голов в четырех встречах — крайне мощный результат. Тем не менее не стоит забывать, что “Урал” не стал надежнее в обороне и пропустил уже шесть мячей. На этом фоне команда Дмитрия Парфенова точно не выглядит фаворитом в противостоянии с “Локомотивом”.



Железнодорожники вкатились в сезон намного лучше, чем год назад. Однако пока команде Юрия Семина не хватает уверенности в себе. Обе победы — над “Тамбовом” и “Крыльями Советов” — не были добыты в уверенном стиле. С самарцами вообще откровенно повезло, ведь победный гол Гжегожа Крыховяка был забит на последней минуте компенсированного времени. Тем не менее на своем поле “Локомотив” способен добиться победы абсолютно над любым соперником в чемпионате России.



“Локомотиву” нужно добавлять от матча к матчу, так как старт группового этапа Лиги чемпионов не за горами, а команда Юрия Семина должна сделать на него ставку. У “Урала” не самая сильная средняя линия, чем и должны воспользоваться полузащитники «железнодорожников». Исходя из этого “Локомотив” способен смять увлекающегося атаками соперника, не затягивая долго время. Поэтому выбираю довольно интересный и привлекательный вариант — гол “Локомотива” в первом тайме".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.