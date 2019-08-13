«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на игру за Суперкубок УЕФА

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в Суперкубке Европы.



Ставка: победа «Ливерпуля» в один мяч за 4.10.



«В этом матче вроде бы все очевидно и понятно. «Ливерпуль» в полном порядке. Команда стабильна во главе с прекрасным тренером и с ощущением того, что этот тренер с этим составом может выигрывать самые серьезные турниры. В то время как «Челси» с молодым наставником Фрэнком Лэмпардом недавно оглушительно проиграл «Манчестер Юнайтед», где тренерский стаж коллеги немного больше.



«Ливерпуль» должен выиграть крупно, но, мне кажется, сейчас, возможно, решается судьба Лэмпарда в «Челси». Два крупных имиджевых поражения на старте карьеры в клубе могут подкосить кого угодно. Мне кажется, и Лэмпард, и его окружение, сделают все, чтобы этого не произошло. Даже если команда и проиграет, это будет достойно.



Предлагаю поставить на победу «Ливерпуля» в основное время, но с минимальным перевесом в один мяч. Вторая ставка — обе команды должны забить, потому что статус турнира не определен. Вроде бы престижно, безусловно, но в то же время турнир, состоящий из одного матча, более вторичен, по сравнению с другими соревнованиями. В-третьих, жду атакующего футбола. Если обе команды забьют и если выиграет «Ливерпуль», то вопрос в том, каким будет итоговый счет. По моим ощущениям, команды больше трех мячей в сумме не забьют. Поставлю на точный счет 2:1 в пользу красных».