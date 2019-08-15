«Спартак» — «Тун»: прогноз Егора Титова на отборочный матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тун» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» и минимум 3 мяча в матче за 2.05.



«Меня приятно удивил «Спартак» в матче с «Ахматом». Очень быстро влились новички. Ну и, конечно, Бакаев в полном порядке. Очередной его дубль, отличная игра. Не исключено, что он и во втором матче с «Туном» снова забьёт. Когда ты ловишь волну, то, даже не прилагая каких-то усилий, всё равно забиваешь, отдаёшь, делаешь всё так, как и нужно. Так бывает, когда ты на пике. Но это вечно продолжаться не может. Здесь пока главное — не мешать Бакаеву.



Шюррле понравился, забил. Ларссон, может быть, чуть в тени был, но картины не портил. Понравился в матче с «Ахматом» Ещенко. Отработал он на команду очень здорово, в обороне очень много единоборств выиграл, несмотря на свой возраст.



«Тун» в первом матче не показал ничего такого, чтобы его опасаться. Но настроиться на этот матч необходимо. «Спартак» сейчас не настолько стабилен и убедителен, чтобы забрасывать «Тун» шапками. В первом матче видели, чего стоит расслабленность. Моментально «Тун» из 0:2 сделал 2:2. Дома надо быть готовыми к подобным ситуациям. В первой игре ещё поле играло на руку хозяевам. Качество газона очень плохим было. Ещё и жара была.



Думаю, дома «Спартаку» ничто не помешает победить. Болельщики воодушевлены двумя победами, придут и поддержат. Поставлю на победу «Спартака» и тотал больше 2,5 мяча. «Спартак» более классная команда, ещё в первом матче должны были выигрывать 5:2. «Тун» в гостях играет осторожнее, чем дома, пока ещё не пропускал в Швейцарии в этом году на выезде, 4 очка взял. В эти выходные победил «Люцерн». Но повторюсь, класс здесь всё должен решить в пользу «Спартака». Снова выйдет заряженный Понсе. А Бакаев и Шюррле и без того хорошо выглядят», — сказал Титов.