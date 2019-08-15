Букмекеры: шансы Рублёва обыграть Федерера в Цинциннати — 15%
Сегодня, 15 августа, в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Швейцарии Роджером Федерером. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Федерера можно с коэффициентом 1.11. Это примерно 85% вероятности. Шансы Рублёва букмекеры оценили коэффициентом 6.60 (15%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.77. С коэффициентом 2.05 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Федерера в двух сетах (коэффициент 1.36).
Победитель матча в 1/4 финала сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Даниила Медведева и Ян-Леннарта Штруффа из Германии.
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