Букмекеры: шансы Рублёва обыграть Федерера в Цинциннати — 15%

Сегодня, 15 августа, в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Швейцарии Роджером Федерером. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Федерера можно с коэффициентом 1.11. Это примерно 85% вероятности. Шансы Рублёва букмекеры оценили коэффициентом 6.60 (15%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.77. С коэффициентом 2.05 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Федерера в двух сетах (коэффициент 1.36).



Победитель матча в 1/4 финала сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Даниила Медведева и Ян-Леннарта Штруффа из Германии.