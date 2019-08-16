«Бавария» — «Герта»: прогноз Романа Нагучева на игру 1-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20 «Бавария» – «Герта».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.75.



«Бавария» оставила очень странное впечатление в межсезонье. С одной стороны, в нескольких матчах она имела очень серьёзный перевес и играла лучше своих соперников, а с другой стороны, совершенно непонятно, что собой представляет команда Нико Ковача на соревновательном уровне. Потому что игра против «Энерги» не показательна. Соперник был слишком слаб для того, чтобы что-то любопытное вычленить или понять, сильна сейчас «Бавария» или же нет. В прошлом сезоне, например, команда чуть не вылетела из Кубка от команды региональной лиги, но сезон при этом провела довольно ровно, да и в матчах с «Гертой» у них проблем не было.



Мне кажется, что этот старт сезона, который традиционно у «Баварии» получается очень сильным, тоже будет весьма неплохим. Поэтому я предлагаю победу «Баварии» с форой (-2). Мне кажется, что такой вариант вполне достойный в любом состоянии «Баварии» в начале сезона. Если посмотреть на то, как они начинают любой свой футбольный год, то можно увидеть закономерность — «Бавария» всегда очень сильно играет на старте», — сказал Нагучев.