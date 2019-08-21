«Кардифф» – «Хаддерсфилд»: прогноз Ильи Казакова на матч 4-го тура Чемпионшипа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура английского Чемпионшипа «Кардифф» – «Хаддерсфилд».



Ставка: победа «Кардиффа» ровно в один мяч за 3.60.



«Здесь мне надо предложить вам несколько ставок, которые выглядят, как мне кажется, занятными. Я предлагаю поставить на победу «Кардиффа» в один мяч. Во-вторых, на то, что будет низовая игра, особенно в свете того, как команды выглядят в противостоянии друг с другом на протяжении долгого времени. В-третьих, «Хаддерсфилд» на выезде не забьёт. В-четвёртых, нас ждёт супернизовая игра, «Кардифф» ограничится одним забитым мячом, сделав это после перерыва. Мой прогноз — победа хозяев со счётом 1:0», — сказал Казаков.