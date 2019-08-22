«Торино» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Торино» — «Вулверхэмптон» в рамках финального раунда квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча начнется 22 августа в 22:00 мск.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Команды примерно одного класса. Довольно любопытное зрелище нам предстоит увидеть.
«Вулверхэмптон» довольно бойко начал новый сезон. Команда уверенно дошла до финального раунда квалификационной кампании, в чемпионате Англии была отличная ничья с «Манчестером Юнайтед».
«Торино» не менее уверенно чувствовал себя в предыдущих раундах отборочного турнира. Атака команды работает великолепно. Белотти и Дзадза уже 13 мячей наколотили в квалификации.
С учетом хорошей результативности «Торино» в домашних матчах, с учетом того, что атака «волков» также в полном порядке, мне кажется, в этой встрече можно довольно просто сыграть «обе забьют», — сказал Казанский.
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