«Интер» — «Лечче»: прогноз Игоря Кытманова на матч 1-го тура Серии А

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Лечче».



Ставка: «Интер» забьёт в обоих таймах за 1.85.



«Последний матч тура, который стоит признать самым предсказуемым. У вернувшегося в Серию А «Лечче», что интересно, первого клуба в профессиональной карьере Антонио Конте-футболиста, минимум шансов устоять на «Сан-Сиро».



И пусть новый главный тренер «нерадзурри» не отличается тонким, изысканным вкусом к атакующей игре и до сих пор не может в полной мере рассчитывать погрузневшего Ромелу Лукаку, приехавшего в Италию с лишним весом, больше характерным, например, для Шакила О`Нила, у хозяев все равно достаточно козырей.



Высокая мотивация «Интера», силовое давление, жесткий прессинг, стандартные положения, которые Конте традиционно наигрывает с особой тщательностью – всего этого окажется достаточно, чтоб взломать оборону южной команды еще до перерыва, ну а после уже довершить начатое.



Мой вариант – «Интер» забьет в каждом из таймов», — сказал Кытманов.

