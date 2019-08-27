Букмекеры оценили шансы завершения Шараповой карьеры после вылета с US Open

Минувшей ночью Мария Шарапова вылетела с US Open. Серена Уильямс устроила Марии настоящий разгром, отдав сопернице всего лишь два гейма. Встреча продолжалась меньше часа — 59 минут. Теперь счет личных встреч Уильямс и Шараповой — 20:2 в пользу американки.
Букмекеры принимают ставки на то, что россиянка объявит о завершении карьеры в 2019 году. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 5.50. Это соответсвует вероятности 17%. Сделать ставку на то, что Шарапова все же продолжит выступления, можно за 1.11 (83%).
После вылета с US Open Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA. Есть вероятность, что она не попадет в основную сетку Australian Open в январе 2020 года. При этом сама Мария заявила, что хочет играть как можно больше до конца сезона.
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