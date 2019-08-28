«Ницца» — «Марсель»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Ницца» — «Марсель».



Ставка: «Ницца» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 2.03.



«Сперва о настроениях. Сравним их. «Ницца» воодушевлена. Команда прекрасно стартовала: взяла 6 очков. Объявлено о продаже команды самому богатому человеку на свете. Значит, скоро у Патрика Виейра появятся ресурсы для покупки игроков, ведь линия атаки «Ниццы» категорически нуждается в усилении.



А что «Марсель»? Мрак. У нового тренера Виллаш-Боаша 0 голов за пару туров, одно очко, нет денег на игроков, возможны только аренды. Ещё и Пайет в игре с «Нантом» отдал право бить пенальти новичку Бенедетто, а тот пальнул в воздух. В общем, сплошные нервы.



С одной стороны, в 5 последних дерби Лазурного берега «Марсель» обязательно побеждал, но к нынешнему положению дел эта статистика имеет мало отношения. Я бы её не рассматривал. У «Олимпика» за 2 тура всего 4 удара в створ и нездоровый Товен. Флориан может наконец оказаться в заявке, но если и выйдет, то только на замену. Потеряв Балотелли, «ОМ» лишился наконечника копья. Жермена болельщики считают пустым местом, а о Бенедетто пока лучше молчать.



«Ницца» же забила 4 гола в 2 турах и обыграла «Амьен» и «Ним» – команды, конечно, слабее, чем «Марсель». При этом все свои голы «орлята» забили после стандартов: 2 угловых, штрафной, пенальти. У «Ниццы» давно кадровый дефицит в атаке, и Виейра компенсирует всё это стандартами и умелой защитой. В основу у хозяев вернётся лидер по сухим матчам прошлого сезона вратарь Вальтер Бенитес, который пропустил начало сезона из-за травмы бедра. В общем, я бы поставил на непоражение «Ниццы» и тотал меньше (3,5). Если о тотале, то во всех матчах этих команд он не пробивался выше этого значения», — сказал Неценко.