Аналитики назвали шансы проведения футбольных матчей без боковых судей

По данным СМИ, ФИФА всерьез рассматривает возможность отказаться от услуг боковых судей. Их может заменить искусственный интеллект. Букмекеры принимают ставки на то, что до 31 декабря 2020 года лайнсмены лишатся работы.



Поставить на то, что до этой даты ФИФА проведет хотя бы один официальный матч без боковых судей, можно с коэффициентом 3.20. Это соответсвует вероятности 30%. Поставить на то, что ассистенты главного арбитра все же останутся, можно за 1.30 (30%).



Пока нет точной информации о том, как именно ФИФА хочет автоматизировать процесс определения аута и офсайда. По одной из версий, могут прибегнуть к технологии, подобной той, которая сейчас определяет пересечение линии ворот. Однако аутов и офсайдов в каждом матче намного больше, чем пограничных ситуаций при взятии ворот. К тому же, линейные судьи помогают главному арбитру следить и за другими действиями футболистов.



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