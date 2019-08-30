Букмекеры назвали вероятность отставки Кононова после вылета «Спартака» из ЛЕ

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» дома проиграл «Браге» 1:2 и, уступив с общим счётом 1:3, вылетел из турнира. Недавно у красно-белых была серия из четырёх подряд важных побед, из-за чего эксперты практически не сомневались в сохранении Олегом Кононовым своего нынешнего места работы. На увольнение белорусского наставника по ходу сезона-2019/20 букмекеры предлагали поставить за 3.55 (вероятность 26%), а обратный исход оценивался коэффициентом 1.25 (74%).



После провалов «Спартака» в матчах с «Брагой» аналитики внесли корректировки в линию. Теперь на отставку Кононова из стана красно-белых до завершения текущего сезона можно поставить за 2.55 (вероятность 36%), а в случае сохранения Олегом Георгиевичем своего поста сыграет коэффициент 1.45 (64%).



Cвой следующий матч «Спартак» проведёт дома 1 сентября. Красно-белые в принципиальном противостоянии сойдутся с «Зенитом» в рамках 8-го тура РПЛ.



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