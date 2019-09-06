Шотландия — Россия: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Шотландия — Россия в рамках квалификации Евро-2020.



Ставка: ТМ 2 гола за 1.93.



«С клубных дел переключаемся на национальные сборные. Дружина, как говорят в народе, Станислава Черчесова отправляется на выезд в Глазго играть против сборной Шотландии.



Важнейший матч. Шотландцы имеют в своём активе 6 очков, у нас — 9. Понятно, что фаворит в этой группе сборная Бельгии, которая идёт уверенно и вряд ли пропустит кого-то на первое место, а вот за второе место надо цепляться.



Со стратегической точки зрения сборной России важно не проиграть шотландцам. Важно не проиграть в борьбе. Мы знаем, что такое британский футбол, мы знаем уровень Шотландии, примерно себе его представляем. Я комментировал в прошлом отборочном цикле матч Австрии против Шотландии. Понятно, что это такой рабоче-крестьянский футбол «бей-беги», туда наваливаем, вперёд. Борьба, подборы, давление и так далее. Всё это было на выезде, а на стадионе в Глазго будет ещё сложнее.



Сборная России должна быть к этому готова. Если не уступим в борьбе, то у России есть шансы сыграть с положительным результатом. Я не буду останавливаться на составе, который определил Станислав Черчесов. Здесь его вместе с тренерским штабом логика всё же прослеживается, поэтому давайте не персонализировать. В последних двух матчах сборная России не пропускала. У нас, возможно, есть проблемы в центре обороны. Джикия, понятно, это оплот, а есть и подыгрывающие, такие как Андрей Семёнов. На них выпадет очень серьёзная нагрузка. Наш шанс — это убежать в контратаку или сбросить на голову Дзюбе, а тот уже отдаст Головину или ребятам, которые поддерживают атаку. Шансы будут, надо терпеть.



Я думаю, что это история не про голы. Вряд ли в этом матче будет забито много мячей. Играть в обороне мы более-менее научились. Понятно, что если на спринтах будут взрываться шотландцы, как это делали футболисты сборной Бельгии, то ловить их будет тяжело, но шотландцы играют в совершенно иной манере. Сборная России должна приспособиться к этой манере и должна быть готова.



Как основной прогноз — голов ждать не стоит даже при том, что последние матчи у Шотландии верховые. Здесь очень многое стоит на кону. Отталкиваясь от турнирной таблицы и необходимости добыть положительный результат, сборная России и будет плясать. Я бы взял тотал меньше 2,5 мяча, но он идёт совсем со скромным коэффициентом (1,48). Я бы взял тотал меньше 2 с расходом за 1,90 или даже выше.



Мне почему-то кажется, что сборная России не выиграет. Да, на выезде мы успешно сыграли с Казахстаном. Использовали свои шансы, воспользовались своими сильными сторонами и использовали слабые стороны соперника. Они после победы над Шотландией со счетом 3:0 были в эйфории, но уровень команд все же несопоставим. Здесь ничья для сборной России будет неплохим результатом. Можно было бы сыграть «Шотландия не проиграет» и тотал меньше 3,5, но давайте остановимся на варианте тотал меньше 2 за 1,93.



Сборной России удачи в Глазго, а вот затем уже в Калининграде нужно во что бы то ни стало обыгрывать сборную Казахстана, чтобы застолбить за собой второе место и готовиться к следующим матчам. В Глазго, конечно, удачи», — сказал Генич.

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