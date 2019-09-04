Шотландия – Россия. Прогноз: Дзюба задавит Макгрегора и спасёт Черчесова

6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в матче пятого тура Группы I квалификации Евро-2020 сборная Шотландии примет национальную команду России. Согласно котировкам экспертов, соперники имеют близкие к равным шансы на победу. Поставить на хозяев можно за 2.93, а виктория коллектива Станислава Черчесова оценена букмекерами коэффициентом 2.74.

Прогноз матча Шотландия — Россия (06.09.2019)

Сборная России после поражения от Бельгии в стартовом матче квалификации Евро-2020 набрала максимум очков в трёх последующих встречах и существенно поправила своё положение в турнирной таблице. Теперь команда Станислава Черчесова там, где её и ожидали увидеть аналитики и болельщики. К тому же, Дзюба с компанией не забывают о разнице мячей в случае встреч с удобным соперником.



Шотландия в самом начале отбора допустила осечку, в перспективе имеющую ключевое значение для итогов всего состязания. «Тартановая армия» разгромно уступила Казахстану, а в своём прошлом матче повторила те же 0:3, но уже от Бельгии. В целом, коллектив Стива Кларка не представляет из себя ничего особенного, да и сумасшедшей поддержкой трибун уже никого не удивить.



Станислав Черчесов опирается на проверенных бойцов, которые верой и правдой служат главному тренеру сборной. Россияне не дрогнут перед чужими фанатами, а по самоотдаче наши парни держат марку с домашнего чемпионата мира. Шотландцы предложат свой фирменный стиль «бей-беги», сделав основную ставку на верховые дуэли и расторопность при различных отскоках.



Букмекеры предоставляют всем поклонникам российского футбола отличную возможность сделать ставку с минимальным риском. Нам необязательно проверять чистую победу коллектива Станислава Черчесова, можно заиграть фору «0» на гостей за приличный коэффициент 1.88. В случае ничейного исхода произойдёт возврат средств, а при виктории Дзюбы и компании к приятным эмоциям добавится прибыль от пари.



Так как предстоящий матч является заключительным в первом круге для обеих сборных, то логичнее всего сравнить предыдущие результаты соперников. Шотландия на фоне Бельгии выглядела совсем безнадёжно, от Казахстана получено разгромное поражение, Кипр обыгран еле-еле благодаря голу на 89-й минуте, а в ворота Сан-Марино «Тартановая армия» отправила только пару мячей.



Россия заставила Бельгию попотеть, с Казахстаном наши парни разобрались без особых проблем, Сан-Марино превратилось в мягкую игрушку для набивания рекордов, а Кипр хоть и обыгран со счётом 1:0, но преимущество команды Станислава Черчесова не вызывало вопросов. Шотландия – это даже не Швеция, с таким соперником нужно нацеливаться на три очка. «Тартановая армия» сильна только духом и отвагой, а в классе и мастерстве хозяева уступают.



Особые надежды болельщики сборной возлагают на Артёма Дзюбу, чей гол или результативная передача доступны в букмекерских конторах за коэффициент 2.6. Лидер коллектива Станислава Черчесова сделал 4+1 с Сан-Марино и 1+1 с Казахстаном. Шансы на проход ставки приличные.



Шотландские защитники – это как раз то, что нужно форварду «Зенита». Настоящая мужская борьба и игра на втором этаже без постоянных симуляций отлично вписываются в стиль 22 номера нашей команды.

У шотландцев есть исполнители с именем, например, Эндрю Робертсон из «Ливерпуля» и Скотт Мактоминай, представляющий «Манчестер Юнайтед», но средний уровень у России всё равно выше. Каллум Макгрегор пугает только своей фамилией, а футболисты из местного чемпионата или аутсайдеров АПЛ хороши только в физической борьбе, но никак не в технике и футбольном интеллекте.

Ставки на матч Шотландия — Россия

Шотландия и Россия перед очной битвой встречались с одними и теми же соперниками по Группе I. «Тартановая армия» с каждым противником выглядела хуже, чем наша сборная, поэтому за 1.88 мы проверим фору «0» на коллектив Станислава Черчесова. Также за вкусный коэффициент 2.6 есть смысл присмотреться к результативному действию Артёма Дзюбы. Гол или передача – для прохода ставки это не имеет значения. Форварду должно быть комфортно в борьбе с британскими защитниками.



Ставка №1: победа России с форой «0» за 1.88



Ставка №2: Артём Дзюба забьёт гол или отдал результативную передачу за 2.6



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