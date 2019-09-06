Шотландия — Россия: прогноз Александра Аксенова на встречу отбора Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч группы I квалификации чемпионата Европы Шотландия — Россия.



Ставка: ТМ 2 в матче за 1.90.



«Довольно сложно определить явного претендента на победу в матче Шотландия — Россия. Россияне выглядят фаворитами, но лишь потому, что есть стабильность состава, победная серия и второе место в турнирной таблице, к которому шотландцы также стремятся.



Впрочем, не думаю, что о своём статусе в этой игре подопечные Станислава Черчесова будут говорить с позиции силы: в условиях, когда между сборными есть разрыв в три очка, в первую очередь надо думать о защите собственных ворот. Думаю, от этого Черчесов и компания будут отталкиваться. Добиться ничьей в Глазго и потом переиграть Казахстан в Калининграде — и будет отличное настроение.



Важно ещё раз подчеркнуть, что шотландцы проводят эту встречу дома, а это особенная атмосфера и настрой на любого соперника. К этому российские игроки также старательно готовятся. Наши неплохо умеют обороняться, об этом мы знали ещё во время чемпионата мира в России, а Шотландия вряд ли найдёт в составе игрока, который с лёгкостью будет эти оборонительные порядки проходить.



Поэтому рискну предположить, что в этом матче мы вряд ли увидим большое количество атак, которые трансформируются в солидное количество голов.



Таким образом, мой прогноз на матч Шотландия — Россия — тотал меньше 2», — сказал Аксенов.

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