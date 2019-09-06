Шотландия — Россия: прогноз Александра Неценко на квалификацию Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч группы I квалификации чемпионата Европы 2020 Шотландия — Россия.



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Ни для кого не секрет, что этот матч – очная борьба за второе место в группе, поскольку Бельгия своего лидерства не упустит. По таблице россиян устраивает в Глазго и ничья, а Станислав Черчесов никогда тренером-авантюристом не был, поэтому я жду от нашей сборной игры на контратаках. Несмотря на потерю Алексея Миранчука, у нас есть хорошо убегающие от соперников Черышев и Ионов. Несколько шансов у нас будет.



Кроме того, Россия забила в отборе больше Бельгии. И уж разок должна подловить шотландцев на ошибке и отличиться. Хозяевам отступать некуда. Им нужна дома победа, поэтому британцы обязательно полезут вперед. Будут толкаться, бодаться, использовать давление, с которым нам непросто будет справиться. Мне кажется, что Шотландия на гол тоже наиграет.



Искать победителя в такой встрече не хотел бы, поэтому предпочту ставку «обе забьют». Тем более что коэффициент неплохой», — сказал Неценко.



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