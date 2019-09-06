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Шотландия — Россия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора Евро-2020

Шотландия — Россия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора Евро-2020
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 5-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия. Встреча начнется 6 сентября в 21:45 мск.

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.50.

«Думаю, Россию ждет сложная игра. Понятно, здесь есть место стереотипу: британская команда дома особенно сильна.

Стив Кларк строит интересный коллектив. Но пока мы не очень понимаем его силу. Вот как раз игра со сборной Россией – хорошая проверка для Шотландии.

Шотландцы победили дома Кипр, но в предстоящей встрече уровень сопротивления будет, конечно, значительно выше. Шотландия дома выступает уверенно и в последних 3 матчах меньше 2 не забивала.

У команды Черчесова в этой квалификационной кампании 15 забитых мячей. Понятно, что 9 из них в ворота Сан-Марино, но все же потенциал атаки довольно приличный.

Думаю, агрессивная игра Шотландии в родных пенатах, а также сила атаки России приводят к ставке ТБ (2,5)», — сказал Казанский.

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