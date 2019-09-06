Шотландия — Россия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Шотландия — Россия в квалификации Евро-2020.



Ставка: Россия не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.00.



«Центральный матч, важнейший для обеих команд на данном этапе отборочного турнира. Идет борьба за второе место. Понятно, что бельгийцы своего не отдадут. И если нас в какой-то мере устроит ничья, то шотландцам обязательно нужно выигрывать, без вариантов. Им же потом еще лететь в Россию.



Если Россия побеждает, то понятно, что мы уже наверняка выйдем на Евро-2020, если соберем свои очки в матчах с аутсайдерами.



Но в Шотландии непросто будет. Там стадион битком будет, больше 50 тысяч, сумасшедшие, пьяненькие шотландцы. Атмосфера не сахар. В плане игры крайне важно, как наши сыграют на стандартах, прежде всего, у своих ворот. Но есть у нас высокие ребята. Дзюба будет отходить назад и помогать. Есть Джикия, есть Семенов, который, скорее всего, сыграет в основе. Но все равно опасно: лучшие матчи у себя дома шотландцы проводят.



Я думаю, что раскрываться россияне не станут, сыграют поначалу аккуратно, перекроют зоны. Голов много не жду. Думаю, не больше двух мячей будет забито, но Россия не проиграет», — сказал Титов.



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