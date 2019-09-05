Германия – Нидерланды. Прогноз: Промес и ван Дейк уедут из Гамбурга ни с чем

6 сентября на стадионе «Фолькспаркштадион» в матче пятого тура группы C квалификации Евро-2020 сборная Германии примет национальную команду Нидерландов. Эксперты склоняются к виктории хозяев и предлагают поставить на бундестим за 2.1. Победа оранжевых оценивается букмекерами коэффициентом 3.46.

Прогноз матча Германия — Нидерланды (06.09.2019)

В Группе С квалификации Евро-2020 выступает лишь пять команд, что из-за особенностей календаря привело к довольно интересной ситуации. Северная Ирландия уверенно лидирует с 12 очками, но команда Майкла О’Нила пока играла только с Беларусью и Эстонией. У Германии также нет осечек по итогам трёх туров, а Нидерланды провели лишь пару встреч, одна из которых стала неудачной.

Оранжевые на своём поле уступили как раз коллективу Йоахима Лёва, чем серьёзно осложнили своё турнирное положение. В бундестим постепенно происходит смена поколений. Прежние чемпионы сдают свои позиции, а в лидеры выбиваются новые лица. Состав Нидерландов в последние пару лет стабилизировался, да и результаты не заставили себя долго ждать.

У Рональда Кумана солидный по европейским меркам состав, но есть и свои сложности. Очевидно, что из всех футболистов атакующей группы Нидерландов серьёзной силой, да и то с натяжкой, можно назвать лишь Мемфиса Депая. Остальные исполнители ещё ниже классом, тот же Промес сидит на скамейке в «Аяксе». Более того, после тяжелейшего прошлого сезона три ключевых игрока центральной оси оранжевых не набрали оптимальную форму.

Ван Дейк с «Ливерпулем» регулярно испытывает проблемы в обороне, а молодые де Лигт и де Йонг заняты адаптацией в своих новых командах. Получается пока не слишком успешно. На этом фоне сборная Германии видится более фундаментальным и стабильным коллективом, поэтому за приличный коэффициент 2.1 мы проверим лобовую победу хозяев.

Да, Нидерланды стали одним из главных сюрпризов в Лиге наций УЕФА, однако возрождение оранжевых пришлось на один из самых неудачных отрезков Йоахима Лёва во главе бундестим. Немцы разобрались с внутренними проблемами, переосмыслили происходящее и готовы явить миру новую машину для уничтожения противников.

Пока Германия только строится, но и оранжевых не назвать идеальным механизмом без слабых мест. По уровню таланта и мастерства бундестим заметно сильнее, лидеры соперника далеки от лучших кондиций, поддержка трибун также сыграет свою роль, а победа парней Йоахима Лёва во втором туре со счётом 3:2 лишь добавит хозяевам уверенности.

В теории у бундестим также не всё гладко с наконечником копья, но сейчас в отличном тонусе находится Тимо Вернер, получает время в «Баварии» Гнабри, здоров Ройс, вариантов достаточно. Нидерланды в основном будут рассчитывать на контратаки и стандартные положения, так как переиграть полузащиту немцев гости не смогут.

По мнению автора, нынешняя сборная Нидерландов ещё недотягивает до топ-уровня. Если на Германию дома дают коэффициент больше двойки против разбалансированной команды, то такими шансами необходимо пользоваться. Вероятность победы хозяев никак не меньше 50%.

Ставка на матч Германия — Нидерланды

Молодые лидеры оранжевых заняты адаптацией в новых клубах, а звёзды Германии уже набрали форму. Во втором туре нынешней квалификации коллектив Йоахима Лёва одолел Нидерланды на выезде со счётом 3:2. Букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на викторию бундестим, что выглядит слишком соблазнительно.

Ставка: победа Германии за 2.1.

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