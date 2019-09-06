Шотландия – Россия: прогноз Жорди Гратакоса на отборочный матч Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Шотландия – Россия.
Ставка: победа России за 2.70.
«Возможно, важнейшая встреча в этом отборочном турнире как для Шотландии, так и для России. Для Шотландии это, возможно, последний шанс вступить борьбу за второе место в группе. Дома эта команда всегда опасна благодаря яркой атмосфере, которую создают шотландские болельщики.
Но Россия в данный момент сильнее как команда, чем Шотландия. В Шотландии идет перестройка, а у команды Черчесова уже есть отлаженная игра – тренер проделал хорошую работу после чемпионата мира. А Черышев всегда очень опасен, когда играет в сборной, – тот игрок, который может всегда сделать разницу на поле. Интересен еще и вызов 36-летнего Жиркова в сборную. Как показали последние матчи, он находится в отличной форме, забил отличный гол «Спартаку».
Если Россия справится с давлением шотландских болельщиков, то она должна побеждать в этой игре. Мой прогноз – победа гостей. Также рискну поставить на то, что Шотландия не забьет – эта команда не убеждала в атаке в последнее время», — сказал Гратакос.
- 6 сентября 2019
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