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Шотландия — Россия: прогноз Романа Нагучева на матч квалификации Евро-2020

Шотландия — Россия: прогноз Романа Нагучева на матч квалификации Евро-2020
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 Шотландия — Россия.

Ставка: ничья и обе забьют за 4.00.

«В матче Шотландия — Россия я бы не стал прогнозировать победу какой-либо из команд. Потому что сборная Шотландии представляет собой нечто непонятное. Она проиграла — 0:3 Казахстану, чего с ними вообще никогда не происходило, а сборная России в гостях все-таки отличается от себя же в домашних матчах.

Самым правильным, наверное, было бы поставить на ничью. Потому что чисто стратегически сборной России такой результат вполне подходит. В борьбе за второе место в группе было бы идеально сыграть гостевую ничью при последующей домашней игре в России. Но хотел бы рискнуть немного, поэтому, мне кажется, в этом матче будет двойная ставка — «обе забьют и ничья». Вот так бы я выбрал — что-то вроде 1:1».

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