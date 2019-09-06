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Букмекеры назвали шансы Кокорина и Мамаева сыграть в РПЛ в 2019 году

Букмекеры назвали шансы Кокорина и Мамаева сыграть в РПЛ в 2019 году
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Сегодня суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Футболисты и брат Кокорина Кирилл выйдут на свободу через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Букмекеры принимают ставки на вовзвращение Кокорина и Мамаева в футбол. Поставить на то, что оба игрока выйдут на поле в официальном матче до конца 2019 года, можно с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 50%.

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня 2019 года. Таким образом, сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Это значит, что любой клуб может заявить его вне трансферного окна. Сам Кокорин заявлял, что готов играть за «Зенит» даже бесплатно.

Что касается Мамаева, то у него действует контракт с «Краснодаром». Однако клуб намерен разорвать соглашение с полузащитником. Если это произойдет, то Мамаева можно будет включить в заявку на чемпионат РПЛ зимой. Однако футболист может продолжить карьеру в другом чемпионате, тогда его смогут заявить на турнир раньше как свободного агента.

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