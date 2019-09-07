Англия — Болгария: прогноз Александра Елагина на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 Англия — Болгария.



Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.50.



«Англия набрала шесть очков после двух матчей, столько же и у Чехии, но после трех игр. Далее — сборная Косово: пять очков за три матча. У Болгарии и Черногории — по два очка в четырех встречах.



Англичане встречались с болгарами 10 раз — шесть побед и четыре ничьих. В квалификации чемпионатов Европы жребий сводил команды трижды, соперники сыграли шесть матчей — четыре победы британцев при двух ничьих. Разность мячей — 13:1 в пользу Англии. Причем в Лондоне болгары не забили ни одного мяча.



В нынешней отборочной кампании Англия на «Уэмбли» разгромила Чехию — 5:0, а на выезде Черногорию — 5:1. Болгария в двух стартовых матчах сыграла вничью с одинаковым счетом — 1:1 с Черногорией и Косово. Дальше в Болгарском футбольном союзе произошли интересные вещи, они поменяли главного тренера Петара Купчева, который работал три сезона на Красемира Балакова, представителя золотого поколения болгарского футбола. Очень значимая фигура. Но команда Балакова дважды проиграла: Чехии — 1:2, Косово — 2:3.



На матч с Англией новый тренер не вызвал основного вратаря Михайлова из софийского «Левски», сделав ставку на Илиева из «Лудогорца». В расширенном списке Балакова шесть дебютантов, и все они возрастные, что самое любопытное. Самому младшему — 26, старшему — 37.



В обойме Гарета Саутгейта все проверенные бойцы во главе с капитаном Харри Кейном. Плюс четыре дебютанта — Ван-Биссака из «МЮ», Мингз из «Астон Виллы», Мэддисон из «Лестера» и Маунт из «Челси», один из самых одаренных игроков нового поколения.



Честно говоря, шансов у болгар на успех нет. Мой прогноз — победа Англии с форой (-2) с коэффициентом 1,50».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.