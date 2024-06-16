Словения — Дания: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: победа Дании и тотал больше 1.5 гола за 2.30.

В составе Словении практически нет звёзд. Выделяется, кроме Облака, лишь форвард Беньямин Шешко из «Лейпцига».

Провал на ЧМ-2022 стал отправной точкой для изменений в сборной Дании. Главный тренер Каспер Юльманн не стал резко менять принцип формирования состава и сохранил место в заявке на Евро-2024 большинству ветеранов. Он пересмотрел принципы подготовки и внёс небольшие коррективы в схему.

До сих пор определяют рисунок игры «алой гвардии» голкипер Каспер Шмейхель, защитник Симон Кьер и полузащитник Кристиан Эриксен. Им добавит движения и задора молодой талант «МЮ» Расмус Хойлунд, который провёл классный сезон.

Главный козырь Словении — это отлаженный до мелочей оборонительный общекомандный механизм. Вот только с Данией ценность подобной схемы заметно снижается. «Алой гвардии» свойственны креатив в атаке и нестандартные ходы, которые обеспечивают звёзды Расмус Хойлунд и Кристиан Эриксен. Мы предлагаем сделать ставку на победу Дании и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.