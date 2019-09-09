Шотландия – Бельгия: прогноз Жорди Гратакоса на отборочную игру Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Шотландия – Бельгия.



Ставка: Бельгия выиграет и не пропустит за 2.15.



«Домашнее поражение от России наверняка стало для Шотландии большим ударом. Теперь шансов зацепиться за второе место в группе практически нет. Бельгия же, несмотря на то что вопрос с выходом на Евро практически решён, будет мотивированна. Она не захочет отдавать первое место в группе России.



Поэтому жду очень сложной игры для Шотландии. В матче с Сан-Марино бельгийцы дали отдых нескольким лидерам, в том числе Лукаку. Они выйдут в Глазго свежими и будут выкладываться на все сто. Так что сенсации в этом матче вряд ли стоит ждать.



Мой первый прогноз – Бельгия победит и не пропустит. У шотландцев очевидные проблемы в атаке. Второй прогноз – Бельгия забьёт минимум два мяча во втором тайме. Если в начале матча шотландцы ещё способны выдержать атаки гостей, то дальше будет совсем сложно – свежесть и класс соперника должен сказаться», — сказал Гратакос.

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