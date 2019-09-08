Шотландия – Бельгия. Прогноз: «красные дьяволы» пойдут по пути России

Шотландия хуже Казахстана, какие шансы у этой сборной могут быть против Бельгии?

9 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в матче шестого тура Группы I квалификации Евро-2020 сборная Шотландии примет национальную команду Бельгии. Букмекеры уверены в успехе гостей и предлагают коэффициент 1.47 на чистую победу «красных дьяволов». Поставить на викторию «тартановой армии» можно за 8.0.

Прогноз матча Шотландия — Бельгия (09.09.2019)

У Шотландии была неплохая возможность снова вклиниться в борьбу за прямую путёвку на Евро-2020, но коллектив Стива Кларка предоставленным шансом не воспользовался. «Тартановая армия» вела 1:0 дома с Россией, однако уступила 1:2 и теперь отстаёт уже на шесть очков от команды Станислава Черчесова перед битвой с главным фаворитом группы.

У Бельгии в пятницу была лёгкая прогулка в Сан-Марино, по ходу которой одна из лучших сборных мира решила сэкономить силы и предоставить шансы некоторым резервистам. Роберто Мартинес даже в отсутствии обоих Азаров оставил на скамейке запасных Мертенса и Лукаку, что не сказалось на итоговом результате. Футбольный карлик получил четыре безответных мяча, а «красные дьяволы» продолжили победное шествие.

Разумеется, в ближайшем поединке Бельгия идёт фаворитом, но чистую викторию гостей брать невыгодно из-за скромного коэффициента. За 1.73 можно проверить победу «красных дьяволов» с форой «-1». Успех гостей в один мяч принесёт нам возврат, а более крупный гандикап уже позволит рассчитывать на прибыль, что вполне приемлемо.

Если Бельгия в режиме тренировки раскатывала Сан-Марино, то шотландцы рубились с нашими парнями в утомительной борьбе. Команда Стива Кларка по делу и абсолютно заслуженно уступила России, на что тогда рассчитывать с более богатой на таланты Бельгией? «Красные дьяволы» заметно сильнее в каждой линии, поэтому проблем у них возникнуть не должно.

На комбинационный футбол «тартановая армия» не рассчитывает. Навесы и редкие контратаки – это максимум из того, что способна предложить Шотландия в ближайшем поединке. В первом круге бельгийцы разнесли соперника со счётом 3:0, хотя разница могла быть куда крупнее. Команда Роберто Мартинеса ещё не гарантировала себе выход на Евро-2020, поэтому гостям придётся постараться.

Внутренняя конкуренция заставит каждого футболиста «красных дьяволов» выкладываться по максимуму. Шотландцы смотрелись блекло даже на фоне средней по уровню сборной России. Бельгия с таким соперником должна разбираться без особых проблем. Лукаку и компания возьмут три очка и сохранят 100% результат по ходу нынешней квалификации.

Ставка на матч Шотландия – Бельгия

Начиная с 2004 года, Бельгия и Шотландия встречались четыре раза, и во всех случаях «красные дьяволы» побеждали с разницей не меньше двух мячей. Мы поверим в продолжение тенденции и возьмём фору «-1» на подопечных Роберто Мартинеса. Если «тартановая армия» по делу уступила России, то с более серьёзным соперником шансов зацепить ничью ещё меньше.

Ставка: победа Бельгии с форой «-1» за 1.73

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