Шотландия – Бельгия. Прогноз: «красные дьяволы» пойдут по пути России

9 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в матче шестого тура Группы I квалификации Евро-2020 сборная Шотландии примет национальную команду Бельгии. Букмекеры уверены в успехе гостей и предлагают коэффициент 1.47 на чистую победу «красных дьяволов». Поставить на викторию «тартановой армии» можно за 8.0.
Прогноз матча Шотландия — Бельгия (09.09.2019)
У Шотландии была неплохая возможность снова вклиниться в борьбу за прямую путёвку на Евро-2020, но коллектив Стива Кларка предоставленным шансом не воспользовался. «Тартановая армия» вела 1:0 дома с Россией, однако уступила 1:2 и теперь отстаёт уже на шесть очков от команды Станислава Черчесова перед битвой с главным фаворитом группы.
У Бельгии в пятницу была лёгкая прогулка в Сан-Марино, по ходу которой одна из лучших сборных мира решила сэкономить силы и предоставить шансы некоторым резервистам. Роберто Мартинес даже в отсутствии обоих Азаров оставил на скамейке запасных Мертенса и Лукаку, что не сказалось на итоговом результате. Футбольный карлик получил четыре безответных мяча, а «красные дьяволы» продолжили победное шествие.
Разумеется, в ближайшем поединке Бельгия идёт фаворитом, но чистую викторию гостей брать невыгодно из-за скромного коэффициента. За 1.73 можно проверить победу «красных дьяволов» с форой «-1». Успех гостей в один мяч принесёт нам возврат, а более крупный гандикап уже позволит рассчитывать на прибыль, что вполне приемлемо.
Если Бельгия в режиме тренировки раскатывала Сан-Марино, то шотландцы рубились с нашими парнями в утомительной борьбе. Команда Стива Кларка по делу и абсолютно заслуженно уступила России, на что тогда рассчитывать с более богатой на таланты Бельгией? «Красные дьяволы» заметно сильнее в каждой линии, поэтому проблем у них возникнуть не должно.
На комбинационный футбол «тартановая армия» не рассчитывает. Навесы и редкие контратаки – это максимум из того, что способна предложить Шотландия в ближайшем поединке. В первом круге бельгийцы разнесли соперника со счётом 3:0, хотя разница могла быть куда крупнее. Команда Роберто Мартинеса ещё не гарантировала себе выход на Евро-2020, поэтому гостям придётся постараться.
Внутренняя конкуренция заставит каждого футболиста «красных дьяволов» выкладываться по максимуму. Шотландцы смотрелись блекло даже на фоне средней по уровню сборной России. Бельгия с таким соперником должна разбираться без особых проблем. Лукаку и компания возьмут три очка и сохранят 100% результат по ходу нынешней квалификации.
Ставка на матч Шотландия – Бельгия
Начиная с 2004 года, Бельгия и Шотландия встречались четыре раза, и во всех случаях «красные дьяволы» побеждали с разницей не меньше двух мячей. Мы поверим в продолжение тенденции и возьмём фору «-1» на подопечных Роберто Мартинеса. Если «тартановая армия» по делу уступила России, то с более серьёзным соперником шансов зацепить ничью ещё меньше.
Ставка: победа Бельгии с форой «-1» за 1.73
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 8 сентября 2019
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
02:04
-
01:21
-
01:03
-
00:16
- 7 сентября 2019
-
23:53
-
22:00
-
21:20
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00