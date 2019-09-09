Шотландия — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Бельгия.



Ставка: победа Бельгии минимум в 2 мяча за 2.22.



«Как и ожидалось, в нашей группе происходит гонка двух команд: Бельгии и России. Сборная Шотландии — это дикое разочарование, но это к счастью для нас. Потому что в Глазго Россия не показала и 60% своих возможностей. На классе была обыграна компания Стива Кларка.



Против бельгийцев у Шотландии вообще никаких шансов. Бельгия великолепна. У Роберто Мартинеса всё кликнуло, классная «химия». Выставляет любую тройку нападения, и любая тройка выстреливает. Пять побед в пяти встречах, 15 забитых мячей, и всего 1 пропущен. В девяти встречах у Бельгии как минимум два забитых мяча.



Шотландия с такой обороной ничего не сможет сделать с Бельгией, поэтому Бельгию можно совершенно спокойно брать с форой (-1,5)», — сказал Казанский.

Шотландия – Бельгия. Прогноз: «красные дьяволы» пойдут по пути России Шотландия хуже Казахстана, какие шансы у этой сборной могут быть против Бельгии?