Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Шотландия — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора Евро-2020

Шотландия — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора Евро-2020
Ставки 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии минимум в 2 мяча за 2.22.

«Как и ожидалось, в нашей группе происходит гонка двух команд: Бельгии и России. Сборная Шотландии — это дикое разочарование, но это к счастью для нас. Потому что в Глазго Россия не показала и 60% своих возможностей. На классе была обыграна компания Стива Кларка.

Против бельгийцев у Шотландии вообще никаких шансов. Бельгия великолепна. У Роберто Мартинеса всё кликнуло, классная «химия». Выставляет любую тройку нападения, и любая тройка выстреливает. Пять побед в пяти встречах, 15 забитых мячей, и всего 1 пропущен. В девяти встречах у Бельгии как минимум два забитых мяча.

Шотландия с такой обороной ничего не сможет сделать с Бельгией, поэтому Бельгию можно совершенно спокойно брать с форой (-1,5)», — сказал Казанский.

Шотландия – Бельгия. Прогноз: «красные дьяволы» пойдут по пути России
Шотландия хуже Казахстана, какие шансы у этой сборной могут быть против Бельгии?
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент