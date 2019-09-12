Во сколько играют СКА — ЦСКА, где смотреть и какой прогноз

Завтра, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: ЦСКА не проиграет + ТМ 5,5 шайбы за 2.12.

СКА сменил тренера и довольно ощутимо перебрал костяк из-за отъезда нескольких ключевых хоккеистов в НХЛ. Естественно, после такого говорить о какой-то стабильности в нападении не приходится. Алексею Кудашову потребуется время на перераспределение нагрузки и подбор оптимальных сочетаний.



Календарь был не самым простым, все соперники нацеливаются как минимум на плей-офф. СКА ускорил отставку Йозефа Яндача из Магнитогорска, отыгрался с 1:3 и вырвал победу в Челябинске (4:3ОТ). Затем последовало поражение в Екатеринбурге (2:5): там СКА действительно смотрелся хуже, но разгрома не заслуживал. Подвели спецбригады.



Сами по себе перепады – нормальное явление, тем более на старте сезона после смены тренера и ухода ряда лидеров. Но конкретно в матче с ЦСКА этот фактор рискует оказаться ключевым. Красно-синие лучше всех в КХЛ умеют караулить чужие ошибки и наказывать за потерю концентрации.



Единственный явный плюс хозяев – календарь. Они проведут вторую кряду встречу на своём льду, да ещё и с форой в лишние сутки на восстановление и подготовку. ЦСКА в свою очередь посетит Санкт-Петербург после путешествия по маршруту Череповец – Нижний Новгород. Игорь Никитин наверняка использует длину «скамейки» и проведёт ротацию.



ЦСКА накануне уступил в Нижнем Новгороде (1:2ОТ), явно держа в голове поединок со СКА. На это на пресс-конференции намекнул и сам Никитин. Два матча подряд в регулярке красно-синие проигрывают редко, а костяк у них сыгран лучше. Можно проверить П2 за 2.38. Вариант попроще – Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.12.