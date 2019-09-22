«Севилья» — «Реал» Мадрид: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Севилья» — «Реал» Мадрид.



Ставка: «Севилья» одержит победу за 2.55, «Севилья» забьет во втором тайме за 1.60.



«У мадридского «Реала» имеются на данный момент проблемы, потому что на неделе команда со счетом 0:3 проиграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов — это ненормальная ситуация. В составе много хороших игроков, которые способны принести результат в игре с «Севильей»: Бензема, Азар, Бэйл и многие другие. Думаю, для Зидана эта игра очень важна. Тренеру необходимо начать серию хороших результатов, потому что к нему есть много вопросов, да и в коллективе царит нездоровая атмосфера.



«Севилья» — команда, которая, когда играет дома, имеет хорошую концентрацию. В составе этого клуба также есть ряд игроков высокого уровня: Де Йонг, Банега, Жордан. Первая часть сезона — хороший шанс для Хулена Лопетеги продемонстрировать хорошие результаты. Для работы эта команда ему очень комфортна. Игра пройдет в Севилье, где будет полный стадион, который будет давить на обе команды. Думаю, будет равная закрытая игра, с небольшим количеством голевых моментов, потому что они всегда играют с высокой концентрацией в линии защиты. Мой прогноз — «Севилья» одержит победу и забьет минимум один гол во втором тайме».



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