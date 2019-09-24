«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2019/20 «Барселона» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Барселоны» и минимум 4 мяча в матче за 2.18.



«Барселона» отвратительно начала сезон, худший старт за последние 25 лет. Проиграв «Гранаде», команде, которая только пришла из Сегунды, «Барса» опустилась на 7-е место.



Но всё отвратительно пока только в выездных матчах. Четыре матча команда Вальверде провела и ни одного не выиграла, но в матчах, которые проходят в столице Каталонии, пока всё нормально. С одинаковым счётом 5:2 «Барса» выиграла оба домашних матча. Причём соперники были сильные — «Бетис» и «Валенсия». Обе эти команды я ставлю по уровню выше, чем «Вильярреал». Думаю, что «Вильярреал» на «Камп Ноу» от злой «Барселоны» много пропустит.



Думаю, что наконец-то соберётся Месси. Не знаю, как относиться к Эрнесто Вальверде, но у самих игроков есть самолюбие, есть класс. Даже если мы допускаем, что Вальверде ни на что не способен, игроки на глазах болельщиков должны собраться и показать свой уровень и исправиться за последние результаты. Я тут верю в «Барселону». Верю в то, что она продолжит забивать помногу, но и продолжит пропускать.



«Вильярреал» — команда верховая, которая очень много забивает и много пропускает, как и «Барселона». Достаточно вспомнить матч первого тура, когда «Вильярреал» играл против «Гранады», последнего обидчика «Барселоны». Тогда команды сыграли со счётом 4:4, а «Вильярреал» трижды упускал преимущество. В межсезонье и в рамках чемпионата «Вильярреал» показывает очень классную игру в атаке.



Жерар Морено много забивает. Кстати, не планировал эту ставку, но по ходу монолога вспомнил, что Морено постоянно дерётся с Пике во время очных матчей. Это всегда карточки. Они ненавидят друг друга. Это пошло ещё от противостояния «Барселона» — «Эспаньол», каталонского дерби. Поэтому тут можно поставить на тотал больше по карточкам, но это просто идея.



Я вам рекомендую две другие ставки, на которые уже известны коэффициенты. Первая ставка — победа «Барселоны» при тотале больше 3,5 мяча. «Барселона» часто в последние годы громила «Вильярреал», а последний их матч завершился популярным для «Вильярреала» счетом 4:4. Ранее были разгромы «Вильярреала», то 1:4 и тому подобное.



«Барселона» тут имеет все шансы забить много, как и пропустить. В этом матче вероятны счета 3:1 или 4:1. Вторая ставка более привычная и банальная. Я поставлю на победу «Барселоны» с форой (-1,5). До этого «Барселона» только громила своих соперников, а «Вильярреал» тут проиграет, и явно больше, чем в 1 мяч. «Барселона» постарается реабилитироваться за свои неудачи. Поражение от «Гранады» очень серьёзно. Тут мало победы над «Вильярреалом».



Такие две мои ставки. Жду результативного матча, жду жёстких фолов от Жерара Пике и Морено с другой стороны. Они будут толкаться локтями, плеваться и чем только не заниматься. Думаю, что интересно будет смотреть на события на поле и мы увидим не менее 4 голов», — сказал Вишневский.

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