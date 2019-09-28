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«Ростов» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Ростов» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Динамо».

Ставка: «Ростов» победит за 2.20, «Ростов» победит во втором тайме за 2.65, «Динамо» не забьет за 2.35.

«Ростов» победит, «Ростов» победит во втором тайме, и «Динамо» не забьет — вот мои ставки.

Вроде всё есть у «Динамо», укрепились летом нормально, но практически отсутствует атака, команда мало забивает. Да, Филипп пришёл, что-то стало появляться, но всё равно мало.

«Ростов» — серьёзная команда, все игроки играют в свою силу, командная игра настолько интересная, что даже лучший бомбардир играет в составе ростовчан. Мне думается, «Ростов» победит и «Динамо» не забьёт».

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