«Вулверхэмптон» — «Уотфорд»: прогноз Романа Косицына на встречу АПЛ

Известный комик Роман Косицын на шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч 7-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Уотфорд».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 1.91.



«И те и другие в этом сезоне набирают очки только с помощью ничейного результата. «Вулверхэмптон» выигрывает. Правда, в Лиге Европы. Вернее, выигрывал на отборочной стадии. Игра будет проходить дома у «Вулверхэмптона», получается, в лесу, они же «волки». Думаю, в этом матче кто-то должен победить. Раз «Вулверхэмптон» играет дома, он и победит. Будет 1:0, может быть, 2:0».



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